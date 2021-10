Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Unfallflucht

Geeste (ots)

Am Freitag 01.10.21 kam es in der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz des Combi-Marktes an der Meppener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten VW Caddy und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Geeste unter der Rufnummer (05937) 970050 entgegen.

