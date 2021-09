Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nutria verzögert Geschäftsöffnung

Speyer (ots)

Am 04.09.2021 um 08:30 Uhr wendete sich die 32-jährige Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Maximilianstraße hilfesuchend an die Polizei, da ein ungebetener Gast vor der Tür sitze und sie so am Betreten des Ladens hindere. Es handelte sich bei ihm um eine Nutria, eine große Biberratte. Die Speyerer Feuerwehr wurde hinzugezogen und konnte das Tier einfangen. Schließlich stand der Geschäftsöffnung nichts mehr im Wege.

