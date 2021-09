Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unbelehrbare Drogenkonsumentin

Speyer (ots)

Am 03.09.2021 um 19:15 Uhr wurde eine 43-jährige Frau in der Industriestraße in Speyer einer Personenkontrolle unterzogen, wobei eine geringe Menge Amfetamin bei ihr sichergestellt wurde. Dabei zeigte sie kein Unrechtsbewusstsein und verteidigte ihren Drogenkonsum verbal. Zwanzig Minuten später wurde die Frau in der gleichen Straße erneut kontrolliert, wobei sie erneut eine geringe Menge Amfetamin mitführte, die sie zwischenzeitlich erworben haben muss. Gegen die Frau werden Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass auch der Besitz von Betäubungsmitteln zwecks Eigenbedarf konsequent verfolgt wird.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell