Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch nachgemeldet

Speyer (ots)

Die Polizeiinspektion Speyer berichtete bereits am 01.09.2021 über mehrere Einbrüche aus Geschäftsbetrieben in Speyer. Nun wurde eine weitere Tat bekannt:

In der Zeit vom 30.08.2021, 17 Uhr, bis zum 31.08.2021, 9 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Bürofenster eines Betreuungs-Dienstleisters in der Hafenstraße auf. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell