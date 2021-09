Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Randalierender in der Kirche

Frankenthal (ots)

Am frühen Abend des 04.09.2021, wurde der Polizei Frankenthal eine männliche Person gemeldet, welche in der Kirche am Jakobsplatz randalieren, herumschreien und den Altar der Kirche bespucken würde. Vor Ort konnte ein 47-jähriger Mann aus Altleiningen angetroffen werden. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss und war zudem aggressiv. Dem Randalierer wurde ein Platzverweis ausgesprochen, welchem dieser sodann nachkam.

