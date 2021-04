Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 30042021-303: Unbekannter flüchtet mit gestohlenem Kleinkraftrad vor der Polizei

Bergneustadt (ots)

Mit einem gestohlenen Roller ist ein Unbekannter am späten Donnerstagabend (29. April) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet.

Um 23:13 Uhr war der Zweiradfahrer einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, als er über den Busbahnhof in Gummersbach-Derschlag fuhr. Als die Polizisten den Mann zum Anhalten aufforderten, flüchtete er über die Eckenhagener Straße und die Bahntrasse vor der Kontrolle. Die Flucht auf dem Zweirad endete auf der Straße "An der Agger" als der Unbekannte mit dem Roller gegen einen Maschendrahtzaun fuhr und zu Fall kam. Seine Flucht setze er zu Fuß fort und entkam den Beamten. Eine Überprüfung des liegengebliebenen und leicht beschädigten Kleinkraftrades ergab, dass dieses kurz zuvor in der Kölner Straße in Bergneustadt gestohlen worden war. Der Unbekannte wird als etwa 15 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er trug eine schwarze Jogginghose und ein blau-weiß kariertes Holzfällerhemd. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

