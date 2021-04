Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 290421-302: Kollision mit Rollerfahrerin - 16-Jährige schwerverletzt

Waldbröl (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Mittwochmorgen (28. April) eine 16-jährige Rollerfahrerin zugezogen. Sie wurde im Brückenweg von einem rückwärtsfahrenden Seat erfasst. Um 9:15 Uhr fuhr die 16-jährige Waldbrölerin mit ihrem Kleinkraftrad auf dem Brückenweg aus Richtung Gellertweg kommend in Richtung Aspenweg. Eine 41-jährige Frau beabsichtigte mit ihrem Seat rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf den Brückenweg auszuparken. Dabei kam es zur Kollision mit der Rollerfahrerin. Diese stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

