Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Zimmerbrand - Zwei Personen können sich selbst retten.

Bremerhaven (ots)

Zu einem Zimmerbrand ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Geestemünde gekommen. Die Feuerwehr wurde um 01:47 Uhr zu einem Wohnungsbrand alarmiert, bei dem sich noch Personen im betroffenen Gebäude befinden sollten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte das Feuer im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses ausgemacht werden. Das Feuer wurde durch einen Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht. Die Bewohnerin des Gebäudes konnte sich und ein etwa vierjähriges Kind, das sich bei Brandausbruch noch in der Wohnung befand, noch vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten. Beide wurden durch den Rettungsdienst untersucht, ein Rettungswagen brachte das Kind vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Bremerhavener Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit insgesamt 24 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen vor Ort. Die ebenfalls alarmierte Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf konnte den Einsatz bereits auf der Anfahrt abbrechen. Zu Schadenhöhe und Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussage tätigen. Die Polizei unterstütze bei der Personenbefragung und Absicherung der Einsatzstelle und übernahm im Anschluss die Brandursachenermittlung.

