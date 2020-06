Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: 5 Einsätze für die Feuerwehr Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Im laufe des Tages kam es bei der Feuerwehr Bremerhaven zu mehreren Einsätzen. Bereits gegen 07:15 Uhr wurde die Feuerwehr zu 2 Einsätzen auf der BAB-27 alarmiert. Beim ersten Einsatz benötigte ein Autofahrer medizinische Hilfe. Hier unterstützte die Feuerwehr bei der Absicherung der Einsatzstelle. Annähernd parallel kam es zu einem Verkehrsunfall ca. 5km nördlich der ersten Einsatzstelle. Ein Pkw-Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam dann auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Insasse wurde medizinisch betreut und in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Während der Rettungsmaßnahmen sowie der späteren Bergung des Unfallfahrzeugs musste die BAB-27 zeitweise in Fahrtrichtung Bremen teilgesperrt werden. Kurz nach 08:00 Uhr ging bereits die nächste Meldung in der Feuerwehr- & Rettungsleitstelle ein. Die Feuerwehr rückte zu einem Betriebsunfall in einem holzverarbeitenden Betrieb aus. Bei dem Unfall wurde der Arm eines Mitarbeiters in einer Holzbearbeitungsmaschine eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mitarbeiter aus der Zwangslage. Der Mitarbeiter wurde medizinisch versorgt und ebenfalls in ein Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Im laufe des Nachmittags kam es noch zu zwei Brandeinsätzen. Bei dem ersten Einsatz handelte es um eine automatische Alarmierung einer Brandmeldeanlage in einem Einkaufskomplex. Hierbei war die Ursache jedoch nur eine technische Störung. Beim zweiten Einsatz wurde eine unklare Rauchentwicklung in einem Wohngebäude gemeldet. Glücklicherweise wurde auch hier Niemand verletzt. Hier wurde die Staubentwicklung von Handwerkerarbeiten vor dem Gebäude versehentlich als Brandrauch gemeldet.

Rückfragen bitte an:

Kürzel: RIP



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Feuerwehr Bremerhaven



einsatzbezogene Pressearbeit:

Einsatzleitdienst

Telefon: +49 (0) 471 - 95897 0 (24/7)



allgemeine Presseanfragen:

Sprecher der Feuerwehr

Stefan Zimdars

Telefon: +49 (0) 471 - 590 1246

E-Mail: stefan.zimdars@magistrat.bremerhaven.de

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell