Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erneute Betrugsversuche von vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern in Limburgerhof/Böhl-Iggelheim

Limburgerhof / Böhl-Iggelheim (ots)

Im Laufe des vergangenen Donnerstags, 02.09.2021, wurden Bürger in Limburgerhof und Böhl-Iggelheim von vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern kontaktiert. In einem Fall wurde der 80-jährige Geschädigte angerufen und zu einem Videochat zwecks Wartung des PCs überredet. Der Geschädigte erlaubte dem Anrufer, einen Fernzugriff auf seinen Computer vorzunehmen. Zu Testzwecken seien vom Anrufer 10.000EUR auf das Konto des Geschädigten überwiesen worden, die dieser nun zurücküberweisen solle, was der Geschädigte auch versuchte. Glücklicherweise wurde diese Transaktion von seiner Bank gestoppt, sodass kein Schaden entstand. In einem anderen Fall erhielt ein 74-jähriger Mann während des Internetsurfens eine Meldung auf seinen Bildschirm, wonach sein PC von Viren befallen sei und er doch die angezeigte Telefonnummer zwecks Behebung des Problems anrufen solle. Hierauf meldete sich schließlich ein vermeintlicher Mitarbeiter von Microsoft, der ebenfalls vom Geschädigten Fernzugriff auf dessen Computer gestattet bekam. Zur Bezahlung der Wartung wurde der Geschädigte aufgefordert, 150EUR in iTunes-Wertkarten zu besorgen und die darauf befindlichen Nutzer-Codes dem Anrufer zu übermitteln, was der Geschädigte auch tat. Ihm entstand so ein Schaden von 150EUR, inwieweit sein Computer durch den Virenangriff und die "Fernwartung" in Mitleidenschaft gezogen wurde ist noch unklar.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell