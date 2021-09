Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Verkehrskontrolle Betriebserlaubnis erloschen (13/0409)

Speyer (ots)

Am 04.09.2021 gegen 0:15 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Speyer ein PKW kontrolliert, der eine falsche Rad/Reifen-Kombination aufgezogen hatte und zusätzlich Felgen verbaut waren, die eine gutachterliche Abnahme bedürfen, die jedoch nicht durchgeführt wurde. Somit wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

