Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Cannabisplantage aufgedeckt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dudenhofen (ots)

Aufgrund des Verdachtes des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln erließ das Amtsgericht Frankenthal auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung eines 27-jährigen Mannes. In der Wohnung in Dudenhofen haben Beamte der Kriminalpolizei Ludwigshafen am 15.06.2021 u.a. eine Plantage mit insgesamt 36 Cannabispflanzen, ca. 4 kg Marihuana, ca. 1,5 kg Haschisch, eine Armbrust und ein Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt. Der 27-Jährige wurde heute dem Haftrichter des Amtsgerichtes Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

