Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht zwischen Radfahrern in der Landwehrstraße (44/0309)

Speyer (ots)

Am 03.09.2021 gegen 7:20 Uhr kam es in der Landwehrstraße in Höhe des Bauzentrum Schulz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Hierbei fuhr ein männlicher Radfahrer zwei Mädchen mit ihren Fahrrädern entgegen und touchierte hierbei eines der Mädchen, sodass diese stürzte. Der männliche Fahrradfahrer fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Speyer zu melden (Tel.: 06232/137-0, pispeyer@polizei.rlp.de).

