Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht mit erheblichem Schaden

Hochdorf-Assenheim (ots)

Ein 46jähriger stellte am 02.09. um 18 Uhr seinen Pkw Mazda am Sportplatz Assenheim ab. Als er gegen 20 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er an der linken Fahrzeugfront einen erheblichen Schaden feststellen. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei Schifferstadt bittet Zeugen, die relevante Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 / 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell