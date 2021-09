Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unbeleuchtet und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Speyer (ots)

Am 03.09.2021 um 01:45 Uhr fiel das Augenmerk einer Polizeistreife in der Wormser Landstraße auf einen Opel, welcher unbeleuchtet stadtauswärts fuhr. Am Steuer saß ein 42-jähriger Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, welcher bei der anschließenden Verkehrskontrolle lediglich die Fahrerlaubnis eines Drittstaats außerhalb der EU sowie eine beglaubigte Übersetzung vorweisen konnte. Da der Fahrer grundsätzlich nur sechs Monate nach der Begründung eines Wohnsitzes in Deutschland von seiner ausländischen Fahrerlaubnis Gebrauch machen durfte und da er diesen Zeitraum bereits überschritten hatte, wird die Fahrerlaubnis nicht mehr anerkannt und den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

