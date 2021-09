Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fußgänger durch anfahrenden PKW leicht verletzt

Speyer (ots)

Am 02.09.2021 um 17 Uhr überquerte ein 65-jähriger Speyerer zu Fuß die St.German-Straße, ohne dass an dieser Stelle ein Fußgängerüberweg vorhanden gewesen wäre. Dabei ging er im Moment des Anfahrens vor einem verkehrsbedingt wartenden PKW Skoda einer 50-jährigen Speyererin vorbei, welcher ihn mit geringer Geschwindigkeit erfasste. Dabei fiel der 65-Jährige auf die Motorhaube und zog sich leichte Schürfwunden an einem Knie und einer Hand sowie leichte Kopfschmerzen zu. Der 65-Jährige lehnte eine Verbringung ins Krankenhaus ab. Ein Sachschaden entstand nicht.

