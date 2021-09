Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen

Mutterstadt, Böhl-Iggelheim, Schifferstadt (ots)

Am Donnerstag, den 02.09. führte die Polizei Schifferstadt mehrere Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet durch, wobei der Schwerpunkt auf Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30km/h lag. In der Schifferstadter Straße in Mutterstadt wurden zwischen 08:30 und 10:00 Uhr 24 Verwarnungen ausgesprochen. In zwei Fällen mussten Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden, der Verkehrsteilnehmer mit der größten Überschreitung fuhr 55 km/h. Er muss mit einer Geldbuße von 80 Euro und einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen. In der Eisenbahnstraße in Böhl-Iggelheim wurden von 10:30 bis 11:30 Uhr 11 Verkehrsteilnehmer verwarnt; die größte Überschreitung betrug hier 45 km/h. Das Verwarnungsgeld betrug in diesem Fall 25 Euro. Letztlich wurden in der Portheide in Schifferstadt von 12:45 bis 13:45 Uhr 20 Fahrzeugführer verwarnt. Zwei mussten wegen zu hoher Überschreitung beanzeigt werden, der "Spitzenreiter" fuhr hier 58 km/h und erwartet nun ebenfalls eine Geldbuße von 80 Euro und einem Punkt im Verkehrszentralregister. Während der Kontrollen wurden zusätzlich 5 Mängelberichte wegen technischer Mängel an Fahrzeugen erforderlich. Hier müssen die Fahrzeughalter innerhalb einer angemessenen Frist die Beseitigung der Mängel nachweisen, um eine Information der Zulassungsstelle zu vermeiden.

