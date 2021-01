Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Tuttlingen Kaminbrand in Wohnhaus (12.01.2021)

Tuttlingen (ots)

Wegen eines Kaminbrandes in einem Wohnhaus ist am Dienstag gegen 11.15 Uhr die Feuerwehr in die Sauerbruchstraße ausgerückt. Die Anwohner hatten den Holzofen beheizt, kurz darauf war Feuer auf dem Kaminkopf zu sehen. Löscharbeiten mussten jedoch nicht durchgeführt werden, ein Schaden ist ebenfalls nicht entstanden. Laut Feuerwehr könnte die Konstellation von eiskaltem Kaminrohr, starkem Wind und geringer Holzzufuhr die Ursache gewesen sein. Ein Schornsteinfeger wurde zur Überprüfung des Ofens hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Karina Urbat

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1017

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell