Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Reifenstecher beschädigt drei Fahrzeuge

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende, Samstag auf Sonntagnachmittag, 11.07.2021, hatte unbekannte Täterschaft in der Freiburger Straße in Denzlingen, bei den Parkplätzen im Bereich der Wendeplatte, drei Reifen an drei verschiedenen Fahrzeugen zerstochen. Der Polizeiposten Denzlingen (Tel.: 07666-9383-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell