Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bahnmitarbeiter mit Flasche attackiert

Dresden (ots)

Am Montagnachmittag (15.03.2021) gegen 17:30 Uhr kam es auf dem Wiener Platz, im Raucherbereich neben dem Eingang 3 des Hauptbahnhofes Dresden, zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 49-jährigen Deutschen und zwei Mitarbeitern der DB Sicherheit. Die Bahnmitarbeiter trafen im Raucherbereich auf 3 Männer, welche offensichtlich stark alkoholisiert waren und weiterhin Bier und Schnaps konsumierten. Der Aufforderung, den Platz zu verlassen, kamen zwei der drei Männer umgehend nach. Der Dritte begann daraufhin zu diskutieren und beleidigte die Bahnmitarbeiter mit den Worten: "Hilfsbullen und Hundegesichter". Dem stark alkoholisierten, schwankenden Mann helfend, nahm der Bahnmitarbeiter den Kamenzer am Arm. Dieser drehte sich jedoch unvermittelt um und versuchte dem Bahnmitarbeiter eine volle Flasche Bier gegen den Kopf zu schlagen. Der Angriff konnte durch den 55- jährigen Mitarbeiter der DB Sicherheit abgewehrt werden. Informierte Bundespolizisten nahmen den Angreifer vorübergehend in Gewahrsam. Der stark betrunkene Raufbold, ein Atemalkoholtest ergab 2,11 Promille, muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

