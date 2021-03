Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Schmierfinken geschnappt

Dresden (ots)

Am Samstagmorgen (13.03.2021) gegen 07:25 Uhr stellten Bundespolizisten am Haltepunkt Dresden Industriegelände drei Männer auf dem Bahnsteig fest. Vorrausgegangen war ein Hinweis eines Lokführers, welcher bei der Durchfahrt am Haltepunkt Dresden Industriegelände mutmaßliche Graffitisprayer auf der Zugangsbrücke zum Haltepunkt gesichtet hatte. Die anschließende Kontrolle der 27, 32 und 37-jährigen Männer ergab, dass gegen den 32-jährigen Deutschen zwei Vollstreckungshaftbefehle des Amtsgerichtes Dresden vorlagen. Die Geldstrafen wegen Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz in Höhe von 1.600 Euro konnte der Mann begleichen. Eine zurückgelassene Spraydose am Bahndamm und die detaillierte Täterbeschreibung des Lokführers erhärteten den Straftatverdacht. Die drei Dresdner müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

