Polizei Wuppertal

POL-W: W Abbiegeunfall in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Auf der Hochstraße in Elberfeld kam es gestern (11.03.2021) gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 49-jährige Rollerfahrerin schwer verletzte. Die Wuppertalerin fuhr auf dem linken der beiden möglichen Fahrspuren bergwärts auf der Hochstraße und beabsichtigte nach links in die Marienstraße abzubiegen. Zeitgleich bog eine 40-Jährige mit ihrem Audi von der Franzenstraße kommend nach links in die Hochstraße ab. Dabei übersah die Audifahrerin den Roller und es kam zum Unfall. Die Rollerfahrerin stürzte auf die Straße und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten die Wuppertalerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Zweirad musste abgeschleppt werden. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell