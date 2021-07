Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Einbrecher in Einkaufsmarkt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zu einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt im Laufenpark in Laufenburg kam es in der Nacht zum Dienstag, 13.07.2021. Gegen 01:30 Uhr löste der Alarm dort aus. Als die erste Polizeistreife vor Ort eintraf, stand eine Türe offen. Vermutlich dürften der oder die Täter Zigaretten und Getränkedosen gestohlen haben. Zum Abtransport muss eine Tasche oder Rucksack verwendet worden sein. Der Polizeiposten Laufenburg bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder andere sachdienlicher Hinweise (Kontakt 07763 9288-0).

