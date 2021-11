Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Grundlos angegriffen - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 59-Jähriger wurde am Donnerstagabend (04.11.2021), gegen 21:00 Uhr, in der Wredestraße scheinbar grundlos von Unbekannten angegriffen. Drei Männer seien an dem Geschädigten vorbeigelaufen, als einer der Männer ihm mit der Faust gegen den Kopf schlug. Der 59-Jährige stürzte durch den Schlag zu Boden. Er wurde leicht verletzt. Zu den drei unbekannten Männern ist lediglich bekannt, dass diese dunkel gekleidet gewesen sein sollen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

