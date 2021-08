Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwierberdingen: Sachbeschädigung mit Pflasterstein

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel: 07150 383753-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Vorfall in der Bahnhofstraße in Schwieberdingen am Sonntag, zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr, geben können. Ein bislang unbekannter Täter warf einen Pflasterschein auf eine in einem Hof parkende rote Ape und beschädigte hierdurch die Frontscheibe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

