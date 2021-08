Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 17:00 Uhr bis Sonntagnacht, 22:15 Uhr sind unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Mahdentalstraße in Sindelfingen gelangt. Hierzu schlugen sie die Plexiglasscheibe eines Rolltors ein und verschafften sich damit Zugang zu einer Werkstatt. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen und bittet diese sich unter Tel. 07156 4352-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell