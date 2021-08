Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Alkoholisierte 31-Jährige randaliert am Bahnhof

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagnachmittag sorgte eine stark alkoholisierte 31-Jährige für Aufregung am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen. Zeugen gaben an, dass die Frau sich gegen 16:20 Uhr zunächst in einem Imbiss am Bahnhof entblößt haben soll. Wieder vollständig bekleidet randalierte sie wenig später am Bahnhof, schrie herum und belästigte mehrere Passanten. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen die Dame schließlich am Bahngleis feststellen konnten, war sie orientierungslos und musste mit fast 2,4 Promille in Gewahrsam genommen werden. Auf die 31-Jährige wartet nun eine Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

