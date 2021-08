Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 10.00 Uhr und Sonntag 09.30 Uhr verursachte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg auf einem Stellplatz in einer Hofeinfahrt einen Unfall und machte sich danach aus dem Staub. Der Unbekannte streifte einen geparkten Peugeot und hinterließ einen Sachschaden, der sich auf circa 4.000 Euro beläuft. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, melden sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353.

