POL-LB: Böblingen: Zehn beschädigte Fahrzeuge mit hohem Sachschaden nach Vandalismus

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 20:30 Uhr bis Samstag, 13:30 Uhr trieb ein bislang unbekannter Täter in der Ernst-Reuter-Straße in Böblingen sein Unwesen. Insgesamt zehn am Straßenrand geparkte Fahrzeuge wurden mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

