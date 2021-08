Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar- Neckargröningen:

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Samstag 22.30 Uhr und Sonntag 12.30 Uhr in der Wasenstraße in Neckargröningen einen geparkten Mercedes. Anschließend machte er sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0.

