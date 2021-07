Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 07072021-512 Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Waldbröl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B256 Siegstraße, Höhe der Einmündung Schönenbacher Straße in Waldbröl, hat sich am Mittwochnachmittag ein 47- jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Er war um 16:12 Uhr mit seinem Motorrad auf der B256 in Richtung Waldbröl unterwegs. Ein 64- jähriger Autofahrer aus Windeck war mit seiner Beifahrerin ebenfalls auf der B256 unterwegs, allerdings in entgegengesetzte Richtung. Der Autofahrer bog an der Einmündung B256/ Schönenbacher Straße nach links in die Schönenbacher Straße ab. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer aus St. Augustin zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die momentan bestehende Sperrung der B256 wird in Kürze aufgehoben. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell