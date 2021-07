Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060721-509: Unfall durch Wildwechsel

Gummersbach (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Dienstagmorgen (6. Juli) ein Autofahrer bei einem Ausweichmanöver auf der Kreisstraße 41 in Gummersbach-Liefenroth zugezogen. Dem 39-jährigen Gummersbacher war gegen 06.10 Uhr ein Rehwild vor das Auto gelaufen. Einen Zusammenstoß konnte er zwar durch ein Ausweichmanöver verhindern, verlor dabei jedoch die Kontrolle über seinen Wagen. Der Renault kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine ansteigende Böschung und kippte auf die Beifahrerseite. Der Fahrer konnte mit Hilfe eines Ersthelfers aus dem Auto klettern; er erlitt aber so schwere Verletzungen, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Bis zur Bergung des Unfallwagens war die K 41 für etwa zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell