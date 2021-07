Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060721-510: Pkw fährt gegen Mauer - Verkehrsunfall mit 2 Schwerverletzten und einem Leichtverletzten

Gummersbach (ots)

Am Dienstag (07. Juli) kam es am frühen Abend in Gummersbach-Elbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 45-jähriger Gummersbacher mit seinem Pkw gegen eine Mauer. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 45-jährige Gummersbacher zusammen mit seinen 2 Kindern im Alter von 20 und 21 Jahren die Gelpestraße und bog von dieser in den Wanderweg ein. Bei dem Abbiegevorgang verlor der Gummersbacher aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Mauer am rechten Fahrbahnrand des Wanderweges. Durch den Aufprall wurden der Fahrer und einer seiner Beifahrer schwer verletzt. Der zweite Beifahrer wurde leichtverletzt. An dem Unfallfahrzeug entstand schwerer Sachschaden - es musste abgeschleppt werden. Die Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

