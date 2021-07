Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070721-511: Fahrrad aus Hausflur gestohlen

Wiehl (ots)

Aus dem Hausflur eines Drei-Parteien-Hauses an der Straße "Im Weiher" haben Unbekannte am Dienstagabend zwischen 20.30 Uhr und 23 Uhr ein Mountainbike gestohlen.

Bei dem nicht abgeschlossenen Fahrrad handelt es sich um ein graues Mountainbike der Marke Cube. Als der Besitzer das Fehlen seines Mountainbikes bemerkte, stellte er auch fest, dass das Schloss der Haustür so eingestellt war, dass man die Haustür aufdrücken konnte. Früher am Abend hatten drei Unbekannte an der Anschrift geklingelt und nach einem Herrn gefragt, der der Anwohnerin jedoch nicht bekannt war.

Die Polizei sucht nun nach den Unbekannten. Einer von ihnen war zwischen 16 und 17 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und von leicht untersetzter Statur. Er hatte dunkle Haare und trug eine helle Jacke. Ein weiterer wird als etwa 12/13 Jahre alt, etwa 1,55 Meter groß und von sportlicher Statur beschrieben. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einem weißen T-Shirt. Der dritte Jugendliche war circa 1,70 Meter groß, schlank, hatte dunkle Haare und trug schwarze Kleidung.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

