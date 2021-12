Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Autofahrerin kommt von Straße ab und muss ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Eine Autofahrerin ist am Freitag, 17.12.2021, gegen 17:00 Uhr, auf der B 314 zwischen Stühlingen und Eberfingen von der Straße abgekommen. Die 31-jährige hatte die Kontrolle über ihr Auto verloren, nachdem sie ihre Fahrlinie ruckartig korrigierte, als sie zu weit nach rechts an den Straßenrand gekommen war. Das Auto fuhr eine Böschung hinauf und kam zwischen dortigen Bäumen zum Stehen. Die Fahrerin erlitt einen Schock, wurde vom Rettungsdienst und Notarzt vor Ort versorgt und kam anschließend in ein Krankenhaus. Ihr Auto wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei ca. 5000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

