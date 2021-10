Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Einbruch in Einfamilienhaus

Brüggen (ots)

Zwischen 22.15 Uhr am Dienstagabend und 9.30 Uhr am Mittwochvormittag sind ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Einfamlienhaus an der Klosterstraße in Brüggen eingebrochen. Sie gelangten über eine Terrassentür, die sie mit Gewalt öffneten, in das Haus und durchwühlten etliche Räume. Der genaue Umfang der Beute steht noch nicht fest, es geht um einige zig Euro. /hei (890)

