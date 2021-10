Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Unbekannte hebelten Türe auf.

Unbekannte hebelten am 19.10.2021 im Laufe des Nachmittages zwischen 13:15 und 15:30 Uhr eine Türe eines Einfamilienhauses an der Ungerather Str auf und durchwühlten das gesamte Haus. Ob auch etwas gestohlen wurde, kann noch nicht gesagt werden. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (887)

