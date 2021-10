Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfall beim Einbiegen - Radfahrer wird leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr bog eine 52-jährige Autofahrerin aus Viersen auf der Großen Bruchstraße von einer Nebenstraße in Richtung Gladbacher Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 17-jährigen Vierseners, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung Königsallee unterwegs war. Durch die Kollision stürzte der 17-Jährige und wurde leicht verletzt. /wg (885)

