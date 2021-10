Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst- St. Tönis: Geschäftseinbrüche - Polizei sucht Zeugen

Tönisvorst- St. Tönis (ots)

Am späten Sonntagabend, etwa gegen 23.45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Bäckerei auf der Geldener Straße in St. Tönis ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine rückwärtige Tür und betraten den Verkaufsraum. Vermutlich hatten es die Einbrecher auf das Bargeld aus den Kassen abgesehen. Diese waren jedoch nach Geschäftsschluss geleert worden, so dass die Täter offenbar nichts erbeuteten. Ein zweiter Geschäftseinbruch ereignete sich gegen 00.45 Uhr auf der Hochstraße in St. Tönis. Hier zerstörte ein Unbekannter die Fensterscheibe des Vodafone-Shops und stahl nach ersten Feststellungen mehrere Mobiltelefone aus einem Regal. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Kirchplatz. Nach Zeugenangaben könnte möglicherwiese eine zweite Person in der Nähe "Schmiere" gestanden haben. Der Einbrecher ist nach Zeugenangaben von schlanker Statur. Er hatte sich vermummt und trug eine helle Mütze. Der zweite Verdächtige ist korpulent und trug vermutlich eine Lederjacke. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang. Zeugen, die in der Nacht zu Montag verdächtige Personen in St. Tönis beobachtet haben, wenden sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. (882)

