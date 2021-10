Polizei Homberg

POL-HR: Streit auf Fußballplatz eskaliert - zwei Erwachsene attackieren Jugendlichen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.10.2021:

Homberg/Efze

Zeit: Donnerstag, 07.10.2021, 17:30 Uhr

Nach einem anfänglich verbalen Streit zwischen einem Kind und einem Jugendlichen eskalierte die Situation. Zwei durch das Kind herbeigerufene Erwachsene attackierten anschließend den Jugendlichen körperlich und beleidigten ihn.

Auf einem Fußballplatz im Schlesierweg in Homberg eskalierte ein Streit zwischen einem 8-jährigen Kind aus Homberg und einem, ebenfalls aus Homberg stammenden, 14-jährigen Jugendlichen. Während des Streites rief das beteiligte Kind zwei Erwachsene zu dem Streit hinzu. Einer der Erwachsenen attackierte daraufhin den Jugendlichen indem er ihn an den Haaren zog, einem Schlag in das Gesicht und einem Kniestoß in den Bauchraum. Der zweite Erwachsene nötigte den Jugendlichen, unter Androhung weiterer körperlicher Gewalt, sich bei dem Kind zu entschuldigen und beleidigte ihn. Bei beiden unbekannten Tätern soll es sich um Männer mit einem südländischen Erscheinungsbild gehandelt haben. Einer der Täter wird wie folgt beschrieben: braun-schwarze zurückgegelte Haare, dichter 3-Tage-Bart, ca. 40 Jahre, ca. 185-190 cm, korpulente Gestalt. Er trug zur Tatzeit eine dunkelblaue Hose, ein weißes Kapuzenoberteil mit dunklem runden Emblem im Brustbereich. Der andere Täter wird wie folgt beschrieben: graue Haare mit schwarzen Strähnen, unrasiertes Aussehen, ca. 45 Jahre, ca. 180 cm, schlanke Figur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Trainingsjacke.

Zu den Verletzungen des Jugendlichen können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

