POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (17.08.) sind Einbrecher in zwei Wohnungen im Stadtgebiet eingebrochen.

Zwischen 15:00 Uhr und 15:22 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung in der Bensberger Straße in Heidkamp eingedrungen und haben Bargeld entwendet. Zwischen 17:45 und 19:50 Uhr schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe einer Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten sämtliche Räume. Ob hier ebenfalls etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt.

Zu beiden Tatorten wurde die Spurensicherung gerufen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

