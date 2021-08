Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Online-Infoveranstaltung: Studium bei der Polizei NRW - 2500 Plätze für 2022

Bergisch Gladbach (ots)

Wer sich noch für den nächstmöglichen Einstellungstermin, dem 01.09.2022, bei der Polizei bewerben möchte, hat gute Chancen - aber nur noch 7 Wochen Zeit.

Die Bewerbungsphase für die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen endet wie jedes Jahr am 08. Oktober. Bis zu diesem Zeitpunkt muss die Online-Bewerbung abgeschickt sein. Anschließend hat man noch 14 Tage Zeit, die schriftlichen Bewerbungsunterlagen nachzusenden, damit man zum 3-tägigen Auswahlverfahren eingeladen wird.

Wer sich für einen der 2500 Studienplätze für den Bachelorstudiengang zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar interessiert, kann sich am 25.08.2021 um 18:00 Uhr detailliert informieren. Möglich ist seit diesem Jahr auch die Bewerbung mit der mittleren Reife, zur so genannten Fachoberschule Polizei. Hier absolviert man die zweijährige Schulzeit mit Praktikumsanteilen, die schon für das Studium an der Hochschule der Polizei ausgerichtet sind. Nach Erhalt der Fachoberschulreife wird man zum Studium übernommen.

Die Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis, Peter Tilmans und Carsten Merkel, erläutern in der Infoveranstaltung die Bewerbungsvoraussetzungen und sprechen über die Inhalte an der Fachoberschule Polizei. Dabei wird auch der Studiengang detailliert vorgestellt und auf die späteren Karrieremöglichkeiten bei der Polizei NRW eingegangen. In diesem Rahmen können natürlich auch Fragen beantwortet werden.

Die Infoveranstaltung findet über ZOOM statt. Interessenten melden sich bitte unter der Email-Adresse bewerbung.gl@polizei.nrw.de an und erhalten im Anschluss die Zugangsdaten für das Online-Meeting.

Anmeldungen sind bis zum 25.08.2021, 16:00 Uhr möglich! Informationen auch unter www.genau-mein-fall.de

