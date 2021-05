Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Trickdiebe bestehlen Senioren

Schwalmtal-Waldniel: (ots)

Opfer von falschen Mitarbeitern der Gemeinde ist am Mittwochmittag ein hochbetagtes Ehepaar geworden. Gegen 13:15 Uhr schellten eine Frau und ein Mann an dem auf der Roermonder Straße in Nähe des Gambrinusbrunnens gelegenen Einfamilienhaus. Das Paar stellte sich als Mitarbeiter der Gemeinde vor. Die Senioren ließen die Fremden ins Haus, wo sie in ein Gespräch verwickelt wurden. Vermutlich hatten die Diebe die Haustür nicht ordnungsgemäß verschlossen, sodass sich ein oder mehrere Komplizen hatten unbemerkt einschleichen können. Diese durchsuchten die anderen Räume und brachen einen Schrank auf. Hieraus stahlen sie einige hundert Euro Bargeld und Goldschmuck von noch unbekanntem Wert. Die angeblichen Gemeindemitarbeiter werden wie folgt beschrieben: Die Frau trug eine helle Jacke mit schwarzem Kragen und sprach akzentfreies Deutsch. Der Mann war zwischen 50 und 60 Jahren alt und hatte eine untersetzte Statur. Nach etwa zehn Minuten verließ das Paar das Haus. Erst später wandten sich die Senioren an die Polizei, sodass eine Fahndung nicht mehr erfolgreich war.

Die Polizei appelliert einmal mehr: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. Erkundigen Sie sich in solchen Fällen bei dem angeblich entsendenden Unternehmen/bei der Behörde, ob der Besuch seine Richtigkeit hat. Grundsätzlich kündigen Behörden und seriöse Unternehmen ihren Besuch vorher an. Gerne können Sie auch uns über die 110 in Verdachtsfällen verständigen, bevor Sie den Besuchern Einlass gewähren!

Das KK West bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0: Wer hat zur fraglichen Zeit rund um den Tatort verdächtige Personen beobachtet? Ist das Paar auch noch andernorts vorstellig geworden?/ah (353)

