Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Mann (28) versuchte über 100 Zigarettenschachteln zu stehlen

Wermelskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (11.08.2021) hielt sich gegen 15:00 Uhr zumindest ein Mann in der Filiale eines Lebensmitteldiscounters in der Thomas-Mann-Straße auf. Eine Zeugin bemerkte, dass er im Bereich einer nicht besetzten Kasse viele Zigarettenschachteln aus dem Regal in einen Verkaufskorb legte und danach in eine Tragetasche packte; wie sich später herausstellte über 100 Packungen im Wert von knapp 900 Euro. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marktes sowie Kunden gelang es, die Flucht des 28-jährigen Täters zu verhindern, so dass er den eingesetzten Polizeibeamten übergeben werden konnte. Zeugenaussagen lassen aktuell den Schluss zu, dass zwei weitere Personen an dem Geschehen beteiligt sein könnten. Einer lenkte eine Mitarbeiterin des Marktes ab, der andere stand möglicherweise Schmiere. Diese beiden Tatverdächtigen konnten bisher nicht ermittelt werden. Der 28-jährige, der in Deutschland ohne festen Wohnsitz ist, wurde festgenommen, über einen Antrag auf Haftbefehl wird im Laufe des heutigen Tages entschieden. (pr)

