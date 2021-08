Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zwei Verletzte bei Zusammenprall von Fahrrad und Pedelec

Wermelskirchen (ots)

Am Mittwochnachmittag (11.08.2021), gegen 15:35 Uhr befuhr ein 66-jähriger Remscheider mit seinem Fahrrad den Fuß-/Radweg parallel zur Dellmannstraße aus Richtung Am Wasserturm kommend. Im Verlauf (Höhe Fußgängerbrücke) fuhr er in eine Rechtskurve, die er aber aufgrund einer Hecke nicht richtig einsehen konnte. Dort prallte er frontal gegen das Pedelec eines ihm entgegenkommenden 14-Jährigen aus Wermelskirchen. Hierbei wurde der 66-Jährige leicht und der 14-Jährige schwer verletzt. Letzterer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (pr)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell