Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe OT Schwaneburg - unbefugte Ingebrauchnahme eines Traktors

In der Zeit zwischen Dienstag, 13. Juli 2021, 22.15 Uhr, und Mittwoch, 14. Juli 2021, 07.30 Uhr, kam es im Treibtorfweg zu einer unbefugten Ingebrauchnahme einer landwirtschaftlichen Zugmaschine: Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Grundstück des 53-jährigen Eigentümers, begaben sich zu der dort befindlichen Zugmaschine und entfernten zunächst die Anschlüsse zu einem hinter dem Traktor befindlichen Anhänger. Die Zugmaschine wurde daraufhin kurzzeitig genutzt, jedoch nach ca. 150 m auf dem Hof des Anzeigeerstatters wieder abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Friesoythe OT Markhausen - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 14. Juli 2021, kam es um 22.20 Uhr An der Schule zu einem Verkehrsunfall: Beim Ausparken aus einer Parklücke bei der Grundschule verlor eine 40-jährige Frau aus Friesoythe die Kontrolle über ihren PKW, fuhr gegen eine Umlaufsperre, eine Hecke und kollidierte anschließend mit einer Gebäudewand. Hierdurch entstand Sachschaden (in derzeit unbekannter Höhe). Der PKW der Friesoytherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein technischer Defekt am PKW der 40-Jährigen kann nicht ausgeschlossen werden.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 13. Juli 2021, kam es in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr in der Straße Burkamp zu einer Verkehrsunfallflucht: Der weiße PKW Mercedes Benz C220 d 4MATIC eines 18-Jährigen aus Friesoythe war zur genannten Zeit in der Straße Burkamp am rechten Fahrbahnrand auf einem Parkstreifen geparkt, als er von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer mit einem unbekannten Pkw beschädigt wurde. Der Kotflügel hinten links wies Schrammen mit schwarzem und blauem Farbabrieb sowie Kratzer auf. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne die erforderlichen Angaben zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell