Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl eines Pedelecs

Am Freitag, dem 09. Juli 2021, zwischen 08.00 Uhr und 15.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Teichstraße das in einem Schuppen abgestellte E-Bike eines 39-jährigen Garrelers. Bei dem entwendeten Pedelec handelt es sich um ein schwarzes Fahrrad der Marke DERBY CYCLE, Modell Liverpool Premium. Es hat schwarze Schutzbleche, einen braunen Sattel, braune Lenkergriffe und braune Felgen. Die Reifengröße beträgt 28 Zoll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (04474) 939420 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, den 13. Juli 2021, um 17.30 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger aus Essen (Oldenburg) mit seinem E-Scooter die Sandloher Straße, obwohl für den Roller keine gültige Haftpflichtversicherung bestand. An dem Scooter war eine Versicherungsplakette aus dem Jahre 2020 angebracht. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Samstag, dem 10. Juli 2021, wurde um 20.30 Uhr der 23-jährige Fahrer eines BMW 520d in der Straße Pingel-Anton einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass an dem PKW bauliche Veränderungen vorgenommen worden waren, durch die die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen war (Einbau von Sonder-Fahrwerksfedern, abweichender Frontspoiler). Da der 23-Jährige Garreler die für die durch ihn vorgenommenen Veränderungen keinerlei Gutachten vorlegen konnte, wurde gegen den 23-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Diebstahl von Fahrradkorb und Vorderlicht

Am Sonntag, 11. Juli 2021, zwischen 12.15 Uhr und 16.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem an der St. Josef Kirche in den Wallgärten abgestellten roten Damenfahrrad einer 59-Jähirgen aus Cloppenburg den auf dem Gepäckträger angebrachten schwarzen Fahrradkorb sowie das schwarze Vorderlicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, dem 14. Juli 2021, zwischen 07.30 und 12.35 Uhr, kam es auf einem Parkplatz am Kurt-Schmücker-Platz zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit einem unbekannten Fahrzeug beim Ein-oder Ausparken den geparkten schwarzen PKW Fiat Panda einer 53-Jährigen aus Lindern. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro (rechte Fahrzeugseite über dem Radkasten beschädigt). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (05432) 803840 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 14. Juli 2021, kam es gegen 11.20 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 40-Jährige aus Garrel beabsichtigte, mit ihrem PKW von der von Herder Straße nach rechts auf die Hauptstraße aufzubiegen . Dort stieß sie mit dem Lieferwagen eines auf der vorfahrtsberechtigten Hauptstraße befindlichen 38-Jährigen aus Friesoythe zusammen. Dieser hatte vorher rechts geblinkt, seine Fahrt aber dann geradeaus fortgesetzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 14. Juli 2021, kam es gegen 14.15 Uhr auf der Bundesstraße B72 (Friesoyther Straße) zu einem Verkehrsunfall: Eine 18-Jährige aus Friesoythe befuhr mit ihrem PKW die Bundestraße B72 in Fahrtrichtung Friesoythe. An der Ampelanlage Talsperre Süd musste sie aufgrund der vor ihr haltenden Pkw (rote Ampel) anhalten. Noch während sie abbremste, fuhr ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus dem Saterland von hinten auf das Kraftfahrzeug der 18-Jährigen auf. Durch den Aufprall waren beide PKW nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 18-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sie begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 14. Juli 2021, kam es um 22.50 Uhr in der Droste-Hülshoff-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem schwarzen PKW VW Golf die Droste-Hülshoff-Straße in Fahrtrichtung Sevelter Straße. Im Bereich einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer dort befindlichen Hecke eines 40-jährigen Anwohners, wodurch Sachschaden in Höhe von 2500 Euro entstand. Der Unfallverursacher gab gegenüber dem Geschädigten falsche Personalien an und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 14. Juli 2021, kam es gegen 14.15 Uhr auf der Peheimer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 23-jähriger Autofahrer aus Surwold befuhr die Landstraße L836 in Fahrtrichtung Molbergen, als er aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte sein PKW frontal gegen den PKW einer 51-Jährigen aus Vrees. Der PKW der 51-Jährigen kam durch die Kollision nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 51-Jährige und ihr 18-jähriger Sohn wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Peheim geborgen werden, welche mit 3 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war. Die 51-Jährige und ihr Sohn wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. An dem PKW der Vreeserin entstand Totalschaden. Insgesamt entstand eine Schadenshöhe von 25.000 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell