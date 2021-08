Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Wechsel in der Leitung der Pressestelle - Christian Tholl übernimmt von Richard Barz

Bild-Infos

Download

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Ab sofort übernimmt der bisherige Vertreter, Polizeihauptkommissar Christian Tholl, die Leitung der Pressestelle der Kreispolizeibehörde vom erkrankten Polizeihauptkommissar Richard Barz (59).

Herr Barz übernahm am 01. September 2015 die Funktion. Der gebürtige Bergisch Gladbacher, der in seiner 40-jährigen beruflichen Laufbahn fast ausschließlich Angehöriger der hiesigen Kreispolizeibehörde war, sorgte in den vergangenen Jahren dafür, dass die Nutzung von Facebook inzwischen zum Standardrepertoire der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gehört. Er hat 2018 zusammen mit den Hilfs- und Rettungsdiensten sowie Krankenhäusern den Blaulichttag in Bergisch Gladbach vorbereitet und ebenso erfolgreich organisiert, wie den letzten Tag der offenen Tür unserer Kreispolizeibehörde im Juni 2019. Kreisdirektor Dr. Erik Werdel bedankte sich bei Herrn Barz für seine Arbeit in der Pressestelle und resümierte auch seine Karriere: "Sie haben mit Ihrer Arbeit in der Pressestelle die schon traditionell tragfähige und vertrauensvolle Zusammenarbeit insbesondere mit den regionalen Medien weiter gefestigt und damit zum guten Ruf der rheinisch-bergischen Polizei beigetragen. Dafür bedanke ich mich herzlich und wünsche Ihnen für Ihre bald bevorstehende Pensionierung wirklich alles erdenklich Gute. Werden Sie bitte schnell wieder richtig gesund."

Christian Tholl (45) wurde in Leverkusen geboren, wohnt aber bereits seit Jahren mit seiner Ehefrau und zwei Töchtern in Wermelskirchen. Er versieht seit 2000 Dienst in unserer Kreispolizeibehörde und kennt sich örtlich insbesondere im Nordkreis aus, wo er Streifendienst in Leichlingen versah und später als Wachdienstführer und Dienstgruppenleiter in der ehemaligen Polizeiwache Wermelskirchen, in Burscheid und zeitweise in Rösrath/Overath verwendet wurde. Der frisch zu A 12 beförderte Beamte freut sich sehr auf die neue Verantwortung: "Ich übernehme die neue Funktion gut vorbereitet, fühle mich im Team wohl und möchte in den kommenden Jahren die Arbeit der Kreispolizeibehörde nicht nur den Medien, sondern auch allen Bürgerinnen und Bürgern offen und transparent nahebringen." Hierfür wünschten ihm Dr. Erik Werdel und Abteilungsleiterin Brigit Buchholz eine stets glückliche Hand. (pr)

Bildunterschrift: Christian Tholl (2.v.l.) übernimmt die Leitung der Pressestelle der KPB Rheinisch Bergischer Kreis von Richard Barz (2.v.r.), flankiert von Kreisdirektor Dr. Erik Werdel (l.) und Abteilungsleiterin Birgit Buchholz (r.).

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell