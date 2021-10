Polizei Homberg

POL-HR: Mann mit Mistgabel und Schlagstock angegriffen - Angreifer in Haft

Homberg (ots)

Homberg/Efze

Mann mit Mistgabel und Schlagstock angegriffen

Zeit: Mittwoch, 06.10.2021, 12:20 Uhr

Mann wurde durch Angreifer zuerst mit Mistgabel und anschließend mit Schlagstock attackiert. Nachdem der Angriff abgewehrt werden konnte flüchtete der Angreifer vom Tatort. Polizei faste ihn in Tatortnähe.

Ein Mann wurde im Rahmen von Streitigkeiten in der Salzgasse in Homberg durch einen Angreifer zuerst mit einer Mistgabel und im weiteren Verlauf mit einem Teleskopschlagstock angegriffen. Der 21-jährige Angreifer aus Homberg attackierte den 43-jährigen, ebenfalls aus Homberg stammenden Mann, nach wiederholten Streitigkeiten. Erst als ein dritter versuchter Angriff mit einer Spitzhacke durch die Mutter des Angreifers verhindert wurde, flüchtete der Angreifer vom Tatort und ließ von dem Opfer ab. Eine herbeigerufene Polizeistreife konnte den Angreifer kurz darauf in Tatortnähe widerstandslos festnehmen. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen wegen Verdachts des versuchten Totschlags aufgenommen. Der Festgenommene wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel der Haftrichterin des Amtsgerichts Fritzlar vorgeführt. Die Haftrichterin erließ Haftbefehl gegen den Festgenommenen, woraufhin dieser in die Justizvollzugsanstalt Kassel eingeliefert wurde. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Dr. Stephan Schwirzer, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2762

Jens Breitenbach, Pressesprecher Polizeidirektion Schwalm-Eder, Tel. 05681 - 774 140

