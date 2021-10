Polizei Homberg

POL-HR: Jägerhochsitz in Brand gesetzt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.10.2021:

Borken-Lendorf

Jägerhochsitz in Brand gesetzt

Zeit: Donnerstag, 07.10.2021, 17:07 Uhr

Am Donnerstagnachmittag wurde durch unbekannte Täter der Hochsitz eines Jagdausübungsberechtigten in Brand gesetzt. Der Hochsitz befand sich in der Feldgemarkung zwischen Borken-Lendorf und Wabern-Hebel. Der brennende Hochsitz wurde durch einen Zeugen, der sich zufällig in der Nähe befand, festgestellt. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei sowie die Feuerwehr. Infolge des Brandes wurde der Hochsitz vollständig zerstört. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Hintergrund der Tat ist derzeit unklar. Hinweise auf die unbekannten Täter konnten bislang nicht erlangt werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell